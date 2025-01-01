Проживание в студенческих общежитиях Пермского края подорожало в 1,3 раза Турпутёвки выросли в цене на 8,8% Поделиться Твитнуть

общежитие для студентов ПГНИУ

Олег Антонов

В Пермском крае в сентябре цены на услуги поднялись на 0,9%, превысив темпы увеличения стоимости непродовольственных товаров.

Как обычно, с началом учебного года, пишет Пермьстат, выросла стоимость образовательных услуг (на 2,5-13,4%) и плата за проживание в студенческих общежитиях (в 1,3 раза).

Кроме того, зафиксировано увеличение цен на ветеринарные услуги (на 0,2%), ж/д перевозки (на 0,4%), страхование (на 1,4%), телевещание (на 1,6%), посещение культурных мероприятий (на 2,3%), жилищно-коммунальные (на 2,4%) и медицинские услуги (на 3,6%), а также услуги, связанные с зарубежным туризмом (на 8,8%).

На бытовые услуги цены увеличились в диапазоне от 0,7% до 6,6%.

В то же время, наблюдалось снижение цен на санаторно-курортное лечение, экскурсионные программы и банковские услуги (на 2,3-3,0%).

В целом, по всем потребительским ценам за сентябрь в Прикамье зафиксирован рост индекса на 0,3%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в регионе снизились цены на продукты питания.

