За месяц в Пермском крае на 6,4% подорожали куриные яйца Снизились цены на овощи и фрукты

Яйцо

Константин Долгановский

Согласно данным Пермьстата, в сентябре 2025 года в Пермском крае продукты питания стали доступнее на 0,4%.

По итогам месяца зафиксировано снижение стоимости большинства овощей и фруктов в диапазоне от 0,2% до 16,4%. Исключением стали некоторые виды фруктов, такие как сухофрукты, бананы и апельсины, цены на которые увеличились на 1-6,6%. Незначительное снижение цен, не превышающее 3%, коснулось куриных окорочков, консервированных овощей, шоколадных конфет, чая, какао, макаронных изделий, муки и рыбы.

В то же время, отмечен рост цен на куриные яйца (на 6,4%), говядину и свинину (на 1,1-1,9%), мясные субпродукты (на 2,2%), сгущённое молоко (на 2,9%), мороженое (на 1,5%) и сахар (на 1,4%).

Кроме того, продукция общественного питания стала дороже на 1%.

В целом по всем потребительским ценам, включая непродовольственные товары и услуги, зафиксирован рост индекса на 0,3%.

