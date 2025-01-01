Месячный рост цен на бензин в Прикамье приблизился к 3% Подорожали средства связи и лекарства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сентябрь 2025 года цены на непродовольственные товары в Пермском крае выросли в среднем на полпроцента, сообщает Пермьстат.

Отмечен рост цен в диапазоне от 0,1% до 5,4% на некоторые позиции одежды и обуви для детей, женщин и мужчин, а также на трикотажные изделия. Лидерами по увеличению стоимости стали детские трикотажные шапки (+5,4%) и мужские джемперы (+4,1%).

Средства связи стали дороже на 6,8%, товары теле- и радиовещания — на 1,1%. Повышение цен на автомобили, ювелирные изделия, бытовую химию, электротовары, бытовую технику и персональные компьютеры не превысило 1%.

В то же время наблюдалось снижение цен на стеклянную, фарфоро-фаянсовую и металлическую посуду (на 0,2-0,5%), мебель (на 0,8%), а также на инструменты и оборудование (на 4,1%).

Индекс цен на лекарственные препараты, включая жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, составил 100,6%. Медицинские товары подорожали в среднем на 0,5%.

В анализируемом периоде наблюдался активный рост цен на дизельное топливо (на 1,2%) и все виды бензина (от 0,5 до 2,9%). В противовес этому, стоимость газового моторного топлива ощутимо снизилась (на 5,3%).

