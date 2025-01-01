Экс-депутату из Прикамья Александру Телепнёву отказались смягчить приговор Он просил заменить ему колонию-поселение на исправительный центр Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Наталья Тимофеева

Мурманский областной суд отклонил ходатайство об изменении наказания для экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, осуждённого за хулиганство.

Ранее он подавал прошение о переводе из колонии-поселения в исправительный центр для выполнения принудительных работ, однако апелляция его отклонила. Об этом говорится в постановлении суда.

Как ранее писал «Новый компаньон», 7 марта 2023 года Ленинский районный суд Перми признал Телепнёва виновным в совершении хулиганских действий и приговорил к лишению свободы в колонии строгого режима на четыре года. Изначально прокуратура требовала для подсудимого пять лет заключения. Попытки осуждённого обжаловать судебное решение не увенчались успехом. Тем не менее, мера пресечения была изменена, и он был переведён в колонию-поселение.

Напомним, в апреле 2022 года бывший депутат стал виновником беспорядка в пермском баре «Наташа». В ходе инцидента он бросал стулья и другие предметы, что привело к нанесению телесных повреждений бармену и одному из посетителей заведения. В связи с этим в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершённом с использованием предметов, применяемых в качестве оружия.

Ранее бывший парламентарий уже имел опыт отбывания наказания за избиение диджея Андрея Ширмана, известного как DJ Smash, в ночном клубе «Дом культуры». В результате нападения музыканту сломали челюсть.

