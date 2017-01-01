DJ Smash: «Нам неинтересен иск, мы хотим их посадить» За месяц до инцидента с Андреем Ширманом экс-депутат Александр Телепнёв уже занимался рукоприкладством в «Доме культуры»

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Фото: Instagram

Вчера полиция завела уголовное дело по ст.112 УК РФ (нанесение телесных повреждений средней тяжести) по факту избиения Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash. Напомним, в ночь на 10 февраля в результате инцидента в клубе «Дом культуры» артист получил открытый перелом челюсти и ряд других травм. Своими обидчиками артист называет экс-депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнёва и его друга Сергея Ванкевича. Бывший парламентарий свою вину отрицает.

Андрей Ширман утверждает, что его избили около 3 часов ночи. Поводом для агрессии стал отказ диджея сделать совместную фотографию с пермским промоутером Сергеем Ванкевичем, которого Ширман называет зачинщиком драки. Со слов артиста, по лицу его бил друг Ванкевича, бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв. Повалив диджея на пол, оба якобы добивали его ногами. В результате молодой человек получил открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ряд других повреждений. В настоящее время Андрей Ширман проходит лечение в Москве. В больнице он пробудет ещё пару недель.

Александр Телепнёв свою вину отрицает. Он говорит, что был в ту ночь в клубе «Дом культуры», делал фотографии с DJ Smash, но в избиении его не участвовал. Сергей Ванкевич своё участие в избиении Андрея Ширмана никак не комментирует и на телефонные звонки не отвечает. Ни тот, ни другой перед пострадавшим не извинились и не пытались урегулировать вопрос неформально.

В настоящее время проходит экспертиза, которая должна установить степень повреждений, нанесённых Андрею Ширману. По словам артиста, он будет настаивать, чтобы повреждения были квалифицированы как тяжкие. В ходе операции в голову диджея была вставлена металлическая пластина, с которой Андрей Ширман будет вынужден ходить всю жизнь. DJ Smash уверяет, что не даст спустить это дело на тормозах, и его цель не в том, чтобы требовать с обидчиков возмещения причинённого вреда. «Нам неинтересен иск, мы хотим посадить их вдвоём и надолго», — сообщил Андрей Ширман «Новому компаньону».

Телесные повреждения могут быть признаны тяжкими, если в результате ударов в голову были задеты жизненно важные органы или такие органы могли быть задеты, рассказал «Новому компаньону» адвокат Сергей Калкатин. По его мнению, более вероятно, что экспертиза зафиксирует повреждения средней тяжести. «Больше похоже на статью 112, часть вторую — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Теоретически это до пяти лет лишения свободы. Но статья 112 — «непосадочная». Если у человека нет условного срока, практически сто процентов, что наказание будет не связано с реальным лишением свободы», — сообщил эксперт.

По данным «Нового компаньона», постоянный посетитель клуба «Дом культуры» Александр Телепнёв не впервые избивает там людей. 13 января этого года жертвой побоев со стороны бывшего депутата стал другой молодой человек. Эту информацию нашему изданию подтвердили сотрудники службы безопасности ночного клуба. Пострадавший не стал писать заявление в полицию якобы под давлением со стороны своих обидчиков. Свидетельские показания об инциденте 13 января содержатся в материалах уголовного дела об избиении DJ Smash.

Александр Телепнёв с 2011 по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Пермского края по одномандатному округу № 11. С августа 2016 года по май 2017 года Телепнёв работал заместителем главы администрации губернатора Пермского края, возглавлял направление, связанное с патриотическим воспитанием.

В настоящий момент Александр Телепнев является членом партии «Единая Россия». Согласно уставу, он будет исключен из партии, если станет фигурантом уголовного дела, сообщили «Новому компаньону» в пермском реготделении «Единой России». «При появлении такой информации региональное отделение направит запрос в соответствующие компетентные органы. Если информация будет письменно подтверждена — членство в партии фигуранта уголовного дела будет приостановлено», — отметили единороссы.