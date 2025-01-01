Институт территориального планирования Прикамья возглавит замдиректора Елена Ермолина назначена главным архитектором региона Поделиться Твитнуть

Освободившееся место руководителя ГБУ ПК «Институт территориального планирования» в статусе и.о. займёт заместитель директора Юлия Жданова. Об этом в минимущества Прикамья сообщили Properm. В выписке ЕГРЮЛ пока изменения не отображены.

Напомним, возглавлявшая до этого институт Елена Ермолина перешла в министерство на пост заместителя министра, главного архитектора минимущества Пермского края. Накануне Дмитрий Махонин подписал распоряжение о её назначении на должность. Главный архитектор будет выполнять задачи, связанные с реализацией госполитики в области градостроительного регулирования и архитектурного проектирования, в том числе с разработкой технических регламентов и стандартов в сфере градостроительства.

По информации Checko, ГБУ ПК «Институт территориального планирования» было создано в 2008 году, учредителем является региональное правительство. Основной вид деятельности — в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. В июне 2024 года к организации было присоединено ГКУ ПК «Институт регионального и городского планирования».

Основная задача института заключается в проведении экспертно-аналитических работ, разработок концепций пространственного развития в сфере градостроительства и архитектуры, планирования и развития объектов городской инфраструктуры. Организация занимается подготовкой документации по планировке территории, разрабатывает дизайн-проекты территорий, концепции преобразования городских пространств, в том числе разработало стратегический мастер-план Перми и пр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.