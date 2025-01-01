Елена Ермолина официально вступила в должность главного архитектора Прикамья
Её кандидатура была выбрана по итогам конкурса в августе
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал распоряжение о назначении Елены Ермолиной на должность заместителя министра, главного архитектора Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Главный архитектор края будет выполнять задачи, связанные с реализацией государственной политики в области градостроительного регулирования и архитектурного проектирования, включая разработку технических регламентов и стандартов в сфере градостроительства», — напомнили в минимущества.
Кандидатура Елены Ермолиной на данный пост была выбрана комиссией по подведению итогов конкурса в августе. Её проект документа по концепции управления градостроительным развитием территорий получил положительные отзывы экспертов.
Елена Ермолина получила высшее образование в 2000 году, в 2008-м получила дополнительное образование по управлению недвижимостью, в 2025 году — специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования (главный инженер проекта). В пермском МБУ «Бюро городских проектов» с 2014 года занимала должность заместителя директора, позднее возглавила МКУ «Институт территориального планирования» (после объединения — ГБУ ПК «Институт территориального планирования»). Состоит в СРО проектировщиков.
