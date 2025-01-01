Главным архитектором Пермского края выбрана Елена Ермолина Её проект получил положительные отзывы экспертов Поделиться Твитнуть

комиссия по выбору главного архитектора Пермского края

permkrai.ru

По итогам конкурса, проведённого комиссией 7 августа, определён главный архитектор Пермского края и заместитель министра минимущества региона. Пост займёт Елена Ермолина, директор ГБУ Пермского края «Институт территориального планирования». Её проект получил положительные отзывы экспертов.

Как напомнили в министерстве, процесс выбора включал в себя два этапа: первоначальное тестирование кандидатов, за которым последовали индивидуальные собеседования и презентация проекта документа под названием «Концепция управления градостроительным развитием территорий».

Претенденты представили комиссии информацию о своей профессиональной деятельности и ответили на вопросы. В состав комиссии вошли квалифицированные эксперты и представители общественности как Пермского края, так и других регионов страны.

Новый главный архитектор будет отвечать за вопросы градостроительства, а также за разработку технических регламентов и стандартов в данной области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.