Институт территориального планирования Перми передали в госсобственность Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект, 3

domofoto.ru

В мэрии Перми подписано постановление «О передаче муниципального бюджетного учреждения «Институт территориального планирования» из собственности муниципального образования город Пермь в государственную собственность Пермского края».

В документе сказано, что передача проводится безвозмездно, вместе с имуществом на сумму 13,9 млн руб. В перечень включены встроенные нежилые помещения площадью 321 кв. м по Комсомольскому проспекту, 3, комплект геодезического оборудования, компьютеры, столы, стулья, шкафы и пр.

Напомним, проект передачи МБУ «Институт территориального планирования» на краевой уровень депутаты Пермской гордумы одобрили в сентябре. Как поясняла тогда начальник городского департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова, муниципальное учреждение вместе с ГКУ «Институт регионального и городского планирования» объединят в одну структуру — единый центр компетенций. В новом статусе это учреждение начнёт работу с 1 января.

Норова отметила, что слияние двух организаций позволит высвободить около 121 млн руб. в бюджете Перми.

Центром компетенций будет руководить Елена Ермолина, которая в настоящее время возглавляет МБУ «Институт территориального планирования».

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