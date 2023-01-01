Максим Артамонов В Перми создадут единый центр компетенций Он будет образован на базе городского и краевого института территориального планирования Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

На комитете Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты обсудили проект о передаче МБУ «Институт территориального планирования» на краевой уровень. Муниципальное учреждение вместе с ГКУ «Институт регионального и городского планирования» объединят в одну структуру — единый центр компетенций. В новом статусе это учреждение начнёт работу с 1 января следующего года. Об этом на заседании комитета рассказала начальник городского департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова.

Она отметила, что слияние двух организаций позволит высвободить около 121 млн руб. в бюджете Перми. После того, как городской институт терпланирования будет объединён с краевым институтом, это оптимизирует кадровые ресурсы и поможет избежать дублирование функций. Инициатива по объединению принадлежит краевому минимущества, сказала чиновница.

Депутат Сергей Медведев поинтересовался, не приведёт ли слияние учреждений к раздуванию штата сотрудников и «кто такие эти компетентные люди, которые будут сидеть в этом центре».

Норова пояснила, что объединение создаётся «с целью оптимизации процессов, чтобы не дублировались проекты, которые делает муниципальный и краевой институт.

«Никакого раздутия штата не предполагается. Здесь как раз, наоборот, произойдёт оптимизация по сотрудникам и будет создан единый институт, который будет разрабатывать градостроительные документ, концепции по преобразованию и развитию территорий. Это позволит развивать данные направления, разрабатывая качественный продукт. Два юридических лица объединятся. У них будет единое штатное расписание и единый коллектив», — добавила она.

Депутат Арсен Болквадзе обратился к главе краевого минимущества Ларисе Ведерниковой, которая также присутствовала на заседании комитета. Парламентарий задал вопрос о том, не будет ли обделена вниманием Пермь после образования единого краевого учреждения.

«Край большой, и в нём есть много городов, которые тоже требуют внимания. Не получится ли так, что город [Пермь] будет обделён вниманием, я бы так сказал, потому что сегодня институт работает, и он работает успешно. И мы видим, что при подготовке к 300-летию города многие проекты были разработаны при участии института. И как вы видите работу с городом дальнейшем? И насколько будут первостепенны для краевого учреждения городские задачи», — спросил Болквадзе.

Ведерникова пояснила, что когда когда полномочия по градостроительной деятельности были переданы на краевой уровень, то было создано управление, которое занимается работой по городу. А при передаче институту сократятся бюрократические процессы по согласованию и «проекты будут проходить гораздо быстрее».

Центром компетенций будет руководить Елена Ермолина, которая в настоящее время возглавляет МБУ «Институт территориального планирования». До перехода, который произойдет с 1 января 2024 году, городской институт терпланирования будет работать в штатном режиме.

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