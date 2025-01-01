Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В труппе Пермского ТЮЗа семь новых артистов Среди новичков — два артиста из Театра-Театра Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

Пермский театр юного зрителя открыл сезон с пополнением в труппе. В коллектив пришли семь молодых артистов. Об этом «Новому компаньону» рассказал директор театра Артём Агеев.

Двоих из новичков пермские театралы хорошо знают. Антон Девятов до 2024 года работал в Театре-Театре и Доме актёра, сейчас он учится на режиссёрском факультете Новосибирского театрального института и уже осуществил несколько постановок в Доме актёра. В ноябре его можно будет увидеть в спектакле Люси Прохоренко «О чём молчит бар» (18), который вошёл в программу фестиваля «Волшебная кулиса».

Приход в ТЮЗ Алексея Корсукова — настоящая сенсация. В Театре-Театре он был одним из ведущих и самых многообещающих актёров. Его роли Николая Петровича Кирсанова в «Отцах/Детях» (16+) может позавидовать любой корифей. Алексей — лауреат премии города Перми в сфере культуры и искусства имени народной артистки СССР Лидии Мосоловой за главную роль в спектакле «Летели качели» (16+) камерного театра «Новая драма», в котором Алексей продолжает играть и сейчас (он — ученик худрука «Новой драмы» Марины Оленёвой). Алексей много снимается в кино, в том числе в больших российских проектах. Правда, он не поёт, соответственно, не участвовал в музыкальных постановках, на которые Театр-Театр делает ставку в репертуаре.

Ещё два новых артиста — выпускники Санкт-Петербургского государственного института культуры. Егор Багданович до нынешнего года работал в Кемерово, Анастасия Ветрова — в Костроме.

Три артиста — Андрей Кокшаров, Милана Невская и Елизавета Ходырева — ранее работали в Березниковском драматическом театре. Елизавета Ходырева пришла в ТЮЗ после окончания Щукинского высшего театрального училища в Москве.

