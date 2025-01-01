Краевой фестиваль-конкурс «Волшебная кулиса» пройдёт на площадках Перми и Кудымкара Для зрителей подготовлены две программы Поделиться Твитнуть

Фото: Юлия Леготина, vk.com/lysvateatr

С 9 по 17 ноября на разных сценических площадках Перми и Кудымкара будут проходить основные показы спектаклей краевого фестиваля-конкурса «Волшебная кулиса», который состоится в регионе в 18-й раз.

В пресс-службе Пермского отделения Союза театральных деятелей РФ рассказали, что в афишу фестиваля вошли 17 названий 11 пермских коллективов. Сформированы две программы для зрителей. В конкурсную вошли восемь спектаклей, в их числе — победители и участники престижных фестивалей: «Господа Головлёвы» (16+) Лысьвенского театра, «Ва-ва» (16+) Березниковского театра и «Родительский день» (16+) из Губахи. Лучших исполнителей — обладателей дипломов и статуэток «Волшебной кулисы» — определят в индивидуальных и групповых номинациях. Кроме того, в этом году предусмотрен приз «Надежда» имени народного артиста СССР Ивана Бобылёва».

В спецпрограмму «Открытая сцена», состоящую из внеконкурсных работ, войдут новые форматы театральных постановок. Среди них — спектакли «Алиса в стране чудес» (6+) и «Коридор» (16+) Пермского академического Театра-Театра, спектакль «Кузнецов. Фотоистории города» (12+) лаборатории-театра «Открытый код», «О чём молчит бар» (17+) пермского театра «Дома актёра» и др.

В завершающий день основных показов, 17 ноября, в «Доме актёра» пройдёт круглый стол с выступлением членов жюри, а вечером состоится показ гостевого спектакля «Снился мне сад» (16+) Лысьвенского театра драмы им. Савина.

Также в рамках фестиваля будет работать выставка «Изображая образ», посвящённая бутафорским техникам и изготовлению театральных костюмных аксессуаров, рассказывают в Пермском отделении СТД.

Полная афиша размещена на сайте Волшебнаякулиса.рф и на странице фестиваля ВКонтакте. Организатором является Пермское отделение Союза театральных деятелей РФ при поддержке министерства культуры Пермского края.

