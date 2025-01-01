Мошенники рассылают письма от имени главы Минцифры Пермского края Поделиться Твитнуть

В социальных сетях зафиксирована новая волна мошеннических рассылок, имитирующих сообщения от высокопоставленных лиц. Ранее сообщалось о фейковых письмах от главы Минприроды, а на этот раз подозрительные сообщения рассылаются от имени министра цифрового развития и коммуникаций Пермского края Петра Шиловских.

В Минцифры обращают внимание всех работников государственных учреждений и жителей Пермского края на ключевые меры предосторожности. Если вы получаете сообщение от лица, представляющегося начальником, с неизвестного вам номера, это практически наверняка мошенничество. Руководитель обязан уведомлять вас о смене контактных данных. Рекомендуется перепроверить информацию, связавшись с ним через прежний, проверенный аккаунт.

Также уловкой, направленной на выманивание средств, являются сообщения о неожиданных «проверках» со стороны ФСБ, МВД, Следственного комитета и пр. с последующими указаниями, что нужно сделать.

В ведомстве призвали проявлять бдительность и напомнили, что категорически запрещено разглашать личную информацию, переходить по сомнительным ссылкам и совершать денежные переводы, если вы не уверены в подлинности предоставленных банковских реквизитов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.