Мошенники рассылают письма от лица сотрудников Минприроды Прикамья Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Злоумышленники, прикрываясь ложными профилями работников Министерства природных ресурсов Пермского края, через Telegram рассылают гражданам письма. Используя поддельные учетные записи, аферисты стремятся выманить конфиденциальную информацию или незаконно обогатиться. Об этом сообщили в Минприроды региона.

«Призываем вас сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. Если вам пришло подобное сообщение, проигнорируйте его и заблокируйте аккаунт отправителя. Если вы стали жертвой мошенничества или вам известны подозрительные активности, просьба незамедлительно сообщить об этом правоохранительным органам. Будьте бдительны и сохраняйте свои личные данные в безопасности!» — говорится в официально обращении министерства.

На прошлой неделе «Новый компаньон» писал, что мошенники рассылают письма от имени ректора Пермского университета и Минкульта региона.

