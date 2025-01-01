Мошенники рассылают сообщения от имени ректора Пермского университета Жителей призвали к бдительности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Telegram замечена мошенническая рассылка от имени ректора ПГНИУ Игоря Германова. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Получивших подозрительные сообщения просят проявить бдительность, не вступать в переписку и избегать любых действий по указанию отправителя, даже если профиль кажется знакомым.

«В случае необходимости свяжитесь по телефону лично», — советуют в администрации университета.

Ранее, 9 октября, мошенники также рассылали письма от имени Минкульта Пермского края. В ведомстве рекомендовали игнорировать подобные сообщения.

Напомним, если житель региона стал жертвой мошенничества или ему известны подозрительные активности, то необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы.

Практика рассылки сообщений в соцсетях с фейковых аккаунтов появилась несколько лет назад. Мошенники отправляли уведомления пользователям от лица городских и краевых властей.

