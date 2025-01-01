Мошенники рассылают сообщения от имени ректора Пермского университета
Жителей призвали к бдительности
В Telegram замечена мошенническая рассылка от имени ректора ПГНИУ Игоря Германова. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Получивших подозрительные сообщения просят проявить бдительность, не вступать в переписку и избегать любых действий по указанию отправителя, даже если профиль кажется знакомым.
«В случае необходимости свяжитесь по телефону лично», — советуют в администрации университета.
Ранее, 9 октября, мошенники также рассылали письма от имени Минкульта Пермского края. В ведомстве рекомендовали игнорировать подобные сообщения.
Напомним, если житель региона стал жертвой мошенничества или ему известны подозрительные активности, то необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы.
Практика рассылки сообщений в соцсетях с фейковых аккаунтов появилась несколько лет назад. Мошенники отправляли уведомления пользователям от лица городских и краевых властей.
