Мошенники начали рассылать письма от имени Минкульта Пермского края В ведомстве рекомендуют игнорировать подобные сообщения

Жители Прикамья вновь начали получать сообщения от имени якобы региональных властей. На этот раз неизвестные представляются сотрудниками Министерства культуры Пермского края или даже министром культуры. Об этом сообщили в самом ведомстве.

«Друзья, если вас приглашают в другие группы Министерства культуры или вам вдруг пишет министр культуры Алла Платонова «по рабочему вопросу» — будьте внимательны. Это мошенники. У нас только одна группа — t.me/mkpermkrai , где мы всегда рады делиться с вами новостями без дополнительных вопросов и ссылок», — заявили в Минкульте.

В ведомстве рекомендуют игнорировать подобные сообщения.

Напомним, если житель региона стал жертвой мошенничества или ему известны подозрительные активности, то его просят незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Отметим, практика рассылки сообщений в соцсетях с фейковых аккаунтов появилась несколько лет назад. Мошенники отправляли уведомления пользователям от лица городских и краевых властей.

