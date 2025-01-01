В ЗС Прикамья внесён законопроект о штрафах за непредоставление данных о состоянии домов Инициатором выступила краевая прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокурор Пермского края направил в заксобрание региона проект закона с поправками в закон Пермского края «Об административных правонарушениях». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Предложенные изменения предусматривают введение штрафов за непредоставление или несвоевременное предоставление управляющими компаниями, ТСЖ и жилищными кооперативами информации о техническом состоянии многоквартирных домов в органы местного самоуправления. Также санкции коснутся непредоставления владельцами спецсчетов в Министерство ЖКХ и благоустройства данных о проведенных работах по капремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Если депутаты одобрят предложенные поправки, то за подобные нарушения должностным лицам будут выписывать штрафы от 2 до 3 тыс. руб., юридическим лицам — от 3 до 5 тыс. руб.

Цель законопроекта — совершенствование правового регулирования отношений, связанных с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, и повышение прозрачности в данной сфере, отметили в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, сейчас в действующем законодательстве ответственность несут только уполномоченные от органов местного самоуправления.

Как ранее писал «Новый компаньон» о данном законопроекте, к ответственным за проведение осмотра дома отнесут ТСЖ, УК, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, которые управляют домом, а также лиц, оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества в случае непосредственного способа управления домом.

Напомним, в прошлом году в Пермском крае ввели штрафы за непредоставленную или несвоевременно предоставленную информацию о признании многоквартирного дома аварийным и о введении в эксплуатацию нового дома.

