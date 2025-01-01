Алёна Бронникова ТСЖ и УК в Прикамье хотят штрафовать за непредоставление данных о состоянии домов Сейчас ответственность несут только муниципалитеты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае планируют ввести штрафы для ТСЖ и УК в случае непредоставления или несвоевременного предоставления информации в администрацию муниципалитета о техническом состоянии многоквартирных домов (МКД) при проведении мониторинга. В действующем законодательстве ответственность несут только уполномоченные от органов местного самоуправления.

В данный момент разработан законопроект. В сентябре экспертный совет утвердил заключение об оценке регулирующего воздействия.

«Проектом предлагается ввести административную ответственность для лиц, ответственных за проведение осмотра МКД и являющихся участниками государственного мониторинга технического состояния МКД за непредоставление или несвоевременное предоставление в адрес органов местного самоуправления информации о техническом состоянии МКД при проведении государственного мониторинга технического состояния МКД», — сообщается в протоколе совета на сайте краевого минэка.

К ответственным за проведение осмотра дома относятся ТСЖ, УК, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, осуществляющие управление домом. Также к ним относятся лица, оказывающие услуги по содержанию и ремонту общего имущества в случае непосредственного способа управления домом.

Инициаторы также предлагают штрафовать владельцев спецсчетов, куда перечисляются деньги на капремонт, если они не предоставили или не вовремя сообщили информацию о выполненных работах по капремонту.

В обоих случаях для должностных лиц предлагается установить штраф 2-3 тыс. руб., для юридических — 3-5 тыс. руб.

Минэк пришёл к выводу, что решение проблемы обосновано, в проекте отсутствуют положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов экономической деятельности, а также те, которые способствуют возникновению необоснованных расходов для физических и юридических лиц.

В прошлом году в Прикамье ввели штрафы за непредоставленную или несвоевременно предоставленную информацию о признании многоквартирного дома аварийным и о введении в эксплуатацию нового дома.

