Алёна Бронникова В Прикамье одобрили штрафы за непредоставление данных о признании дома аварийным Законопроект рассмотрен в первом чтении Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края внесла в Законодательное собрание Пермского края законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за неправильное и несвоевременное предоставление сведений по объектам капитального ремонта. Депутаты рассмотрели документ в первом чтении на пленарном заседании 20 июня.

Согласно документу, несвоевременное предоставление информации о признании многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, а также о введении в эксплуатацию нового дома, влечёт предупреждение или административные штрафы от 2 до 3 тыс. руб.

В случае признания МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции органы местного самоуправления Пермского края должны направить эту информацию в региональное министерство ЖКХ в течение 30 календарных дней, а в случае введения МКД в эксплуатацию этот срок составляет 15 календарных дней.

О том, что данный законопроект будет представлен депутатам, стало известно в мае. По мнению инициаторов, введение административной ответственности будет способствовать эффективности реализации программы капремонта.

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