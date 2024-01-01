Алёна Бронникова
В Прикамье одобрили штрафы за непредоставление данных о признании дома аварийным
Законопроект рассмотрен в первом чтении
Прокуратура Пермского края внесла в Законодательное собрание Пермского края законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за неправильное и несвоевременное предоставление сведений по объектам капитального ремонта. Депутаты рассмотрели документ в первом чтении на пленарном заседании 20 июня.
Согласно документу, несвоевременное предоставление информации о признании многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, а также о введении в эксплуатацию нового дома, влечёт предупреждение или административные штрафы от 2 до 3 тыс. руб.
В случае признания МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции органы местного самоуправления Пермского края должны направить эту информацию в региональное министерство ЖКХ в течение 30 календарных дней, а в случае введения МКД в эксплуатацию этот срок составляет 15 календарных дней.
О том, что данный законопроект будет представлен депутатам, стало известно в мае. По мнению инициаторов, введение административной ответственности будет способствовать эффективности реализации программы капремонта.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.