Из-за ОРВИ карантин объявлен в 20 школах и 28 детсадах Прикамья В 43 классах и 44 группах приостановлены очные занятия

фото: freepik

freepik.com

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ, в Пермском крае на прошедшей неделе был временно приостановлен очный образовательный процесс в 43 классах 20 школ и в 44 группах 28 дошкольных организаций. Об этом «Новому компаньону» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве распространили информацию о заболеваемости ОРВИ в регионе с 6 по 12 октября. Было зафиксировано уменьшение числа заболевших на 11,8% в сравнении с прошлой неделей (14 070 случаев ОРВИ). Эпидемический порог не превышен. К 13 октября 2025 года прививку сделали более 817 тыс. чел., что составляет 32,9% от общей численности населения, включая 371,3 тыс. детей.

Ранее «Новый компаньон» писал о работе передвижных пунктов вакцинации 15 и 17 октября.

