В Пермском крае число заболевших ОРВИ снизилось на 11,8% Прививку от гриппа сделали более 817 тысяч человек

Олег Антонов

С 6 по 12 октября 2025 года в Пермском крае зафиксировано уменьшение числа заболевших гриппом и ОРВИ на 11,8% в сравнении с прошлой неделей. Было зарегистрировано 14 070 случаев ОРВИ. Эпидемический порог не превышен. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Согласно результатам лабораторных исследований, у пациентов с признаками ОРВИ преобладают возбудители негриппозной природы, такие как вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

В регионе активно продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа, являющейся главным и самым действенным средством для предотвращения заболевания. К 13 октября 2025 года прививку сделали более 817,6 тыс. чел., что составляет 32,9% от общей численности населения, включая 371,3 тыс. детей.

