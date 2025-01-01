Передвижные пункты вакцинации будут работать в Перми 15 и 17 октября Они разместятся у Ротонды и на Дружбе Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми на текущей неделе будут функционировать два мобильных пункта вакцинации, где жители смогут сделать прививку против гриппа, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Первый будет работать в ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, 1 этаж) 15 и 17 октября с 16.00 до 19.00.

Второй — в парке им. Горького возле Ротонды 17 октября с 16:00 до 19:00. Здесь в наличии будет не только вакцина от гриппа, но и от пневмококковой инфекции.

Прививки доступны для всех граждан старше 18 лет. Для прохождения вакцинации рекомендуется иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Перед вакцинацией каждый пациент проходит осмотр врача.

Ранее «Новый компаньон» писал, что, по данным на 13 октября, прививки от гриппа сделали более 817,6 тыс. чел., что составляет 32,9% от общей численности населения, включая 371,3 тыс. детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.