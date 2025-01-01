Определился поставщик оборудования для центра развития беспилотников «Парма-БАС» В конкурсе участвовали две компании Поделиться Твитнуть

Фото: Правительство Пермского края

Для центра развития технологий беспилотных авиационных систем Пермского края «Парма-БАС» найден поставщик научно-производственного роботизированного комплекса. Им станет ООО "Роботех». Компания готова выполнить работы за 572,9 млн руб. при максимальной цене контракта 575,9 млн руб. Вторым участником конкурса, занявшим второе место, стало ООО «Герместрейд».

В техдокументации сказано, что поставка оборудования необходима для разработки, прототипирования, тестирования и серийного изготовления движителей и систем их управления для беспилотных авиационных систем с системой удалённого мониторинга работы. Сроки поставки и пусконаладочных работ — с даты заключения договора по 22 декабря 2025 года.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что целью научно-производственного центра «Парма-БАС» является развитие беспилотных авиационных систем в Прикамье, а также создание новых «точек роста» в этой сфере.

