Центр развития беспилотников «Парма-БАС» закупит роботизированный комплекс Он необходим для изготовления движителей и систем их управления Поделиться Твитнуть

Фото: Правительство Пермского края

Для центра развития технологий беспилотных авиационных систем Пермского края «Парма-БАС» ищут поставщика научно-производственного роботизированного комплекса. Максимальная цена контракта — 575 млн руб. Тендер размещён на сайте госзакупок.

Отмечается, что поставка оборудования необходима для разработки, прототипирования, тестирования и серийного изготовления движителей и систем их управления для беспилотных авиационных систем с системой удалённого мониторинга работы. Сроки поставки и пусконаладочных работ — с даты заключения договора по 22 декабря 2025 года.





Заявки будут рассмотрены 29, а также 30 сентября — в этот же день будут подведены итоги.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что целью научно-производственного центра «Парма-БАС» является развитие беспилотных авиационных систем в Прикамье, а также создание новых «точек роста» в этой сфере.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.