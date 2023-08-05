В Новосибирске Пермский край представил концепцию научно-производственного центра «Парма-БАС» Поделиться Твитнуть

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным приняла участие в федеральном проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» в Новосибирске, ключевой темой которого стали беспилотные авиационные системы (БАС). Всего на интенсив приехали делегации из более 70 регионов страны.

На «Архипелаге» был представлен научно-производственный центр «Парма-БАС». Его целью является развитие беспилотных авиационных систем в Прикамье, а также создание новых «точек роста» в этой сфере.

Кроме того, ПНИПУ и Центр компетенций НТИ «Фотоника» представили проект по разработке материалов и устройств, делающих беспилотные летательные аппараты невидимыми для средств радиоэлектронной борьбы.

В рамках мероприятия также были достигнуты договорённости о финансировании разработок и проработаны кооперации с различными командами и инвесторами.

Добавим, в рамках интенсива состоялось порядка ста соревнований, в том числе с участием дронов. В частности, в соревнованиях на симуляторах DJI/FPV/развертка дрона воспитанники кванториума «Фотоника» из Перми заняли первое место. Первая часть соревнований была виртуальной, вторая — реальной. Также команда Прикамья получила диплом за креативность и нестандартность мышления по итогам деловой игры «Масштабирование применения БАС в регионах».

По итогам всего интенсива делегация Пермского края получила диплом за инициативу и проактивность в подготовке и проведении «Архипелага-2023».

Интенсив «Архипелаг» проводится в рамках реализации национальной технологической инициативы (НТИ) и направлен на развитие инновационных технологий и создание новых индустриальных кластеров в России. Он проводится ежегодно и собирает участников из различных регионов страны для обмена опытом и презентации своих проектов.

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