Пермские власти не планируют пересматривать парковочную политику В ближайшее время автомобилистов ждут повышение тарифа и увеличение штрафов за неоплату

Константин Долгановский

С 10 ноября стоимость часа парковки в центре краевой столицы увеличится на 10 руб.: с 20 до 30 руб. в тарифной зоне № 101 и с 30 до 40 руб. в зоне № 103. Кроме того, в городской администрации выступили за увеличение суммы штрафа за неоплату стояночных мест в два с половиной раза. По мнению городских властей, повышение тарифа позволит улучшить транспортную ситуацию в центре и сделать парковочные места более доступными.

Власти также планируют ввести новые меры против нарушителей, которые скрывают госномера своих автомобилей. Для борьбы с такими случаями предлагается использовать технологии искусственного интеллекта, позволяющего выявлять транспортные средства без номерных знаков.

Автомобилисты выражают недовольство повышением стоимости парковки, отмечая, что оно не решает проблемы нехватки парковочных мест. Некоторые автовладельцы считают, что лучшим решением была бы организация многоуровневых парковок, однако реализация таких проектов требует значительных инвестиций и изменений в городском планировании.

Как рассказал «Новому компаньону» депутат думы Перми Алексей Овчинников, многоуровневые парковки действительно могли бы помочь.

«Мы видим, что возле торговых центров, таких как «Алмаз» или «Радуга», они работают и всегда востребованы. Но кто сегодня возьмется строить отдельно стоящий паркинг без привязки к торговому объекту? Насколько это будет выгодно и какой тогда должен быть тариф? Поэтому логичнее развивать обычные плоскостные парковки — они дешевле в строительстве и позволяют установить более доступную цену для водителей, чем на улично-дорожной сети. И наконец, должны появиться перехватывающие парковки, о которых говорят уже не первый год», — отметил депутат.

Помимо этого, существует проблема реальной загруженности парковок. Так, по оценкам мэрии, порядка 20% автомобилей находятся на парковках со скрытыми номерами и не оплачивают занятое место. В то же время в статистике эти парковочные места учитываются как занятые. Таким образом, возникает эффект переполненности — 85-90%. Как раз эти цифры чиновники используют в качестве аргумента для повышения стоимости платного паркинга.

Несмотря на критику со стороны части автомобилистов, власти уверены, что повышение тарифа за пользование парковками в центре — единственная мера по улучшению ситуации с движением транспорта и доступностью парковочных мест в центре города.

