Вдова пермского журналиста Вячеслава Дегтярникова назвала причину его смерти Прощание состоится 14 октября

Вячеслав Дегтярников

Константин Долгановский

Алла Мезенцева, жена ушедшего из жизни пермского журналиста Вячеслава Дегтярникова, сообщила порталу 59.ru причину смерти супруга.

Она рассказала, что Вячеслав Дегтярников заразился гриппом. Течение болезни оказалось крайне тяжёлым. По словам Аллы Мезенцевой, вирус гриппа оказал негативное воздействие на все системы организма её мужа, что потребовало введения его в состояние искусственной комы. Несмотря на усилия медиков, спасти Вячеслава Дегтярникова не удалось.

Алла Мезенцева уточнила, что её супруг боролся с недугом на протяжении двух недель. 8 октября состояние 57-летнего мужчины резко ухудшилось, и ему была вызвана бригада скорой помощи. В медицинском учреждении журналисту провели хирургическую операцию и погрузили в кому. 11 октября Вячеслав Дегтярников скончался.

Прощание с Вячеславом Дегтярниковым состоится во вторник, 14 октября, в 12:00 в Крестовом храме Святителя Митрофана Воронежского (Комсомольский проспект, 6).





