Пермского журналиста Вячеслава Дегтярникова похоронят 14 октября Проводить его в последний путь можно будет в храме в центре Перми

Вячеслав Дегтярников

Константин Долгановский

С пермским журналистом и краеведом Вячеславом Дегтярниковым простятся во вторник, 14 октября. О дате прощания в соцсетях сообщили его родственники. Прощание и отпевание состоится в 12:00 в Крестовом храме Святителя Митрофана Воронежского (Комсомольский проспект, 6). Об этом рассказала его вдова Алла Мезенцева.

«Мы приглашаем всех, кто знал и любил его, прийти, чтобы проститься и проводить его в последний путь», — написала она на своей странице в соцсетях.

О смерти Вячеслава Дегтярникова стало известно вечером 11 октября. Он скончался после продолжительной болезни.

Вячеслав Дегтярников родился 2 июля 1968 года в Охе (о. Сахалин). За время своей карьеры трудился в пермской газете «Местное время», на телевизионных каналах «Рифей-Пермь» и «Урал-Информ ТВ», на радиостанции «Авторадио», возглавлял «Эхо Перми», а также занимал пост редактора новостей на радио в медиагруппе «Магма». Дегтярников входил в состав правления Пермского краевого отделения Союза журналистов России, был создателем журналистских расследований, краеведческих программ и документальных кинолент.

В журналистском сообществе рассказали, что Вячеслав был известен как очень порядочный, отзывчивый и мудрый человек, настоящий профессионал своего дела.

