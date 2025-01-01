Скончался известный пермский журналист Вячеслав Дегтярников О дате прощания будет сообщено позже Поделиться Твитнуть

Вячеслав Дегтярников

Константин Долгановский

В Перми после продолжительной болезни ушёл из жизни известный журналист Вячеслав Дегтярников.

Он родился 2 июля 1968 года в городе Оха на Сахалине. За годы своей профессиональной деятельности он работал в газете «Местное время», на телеканалах «Рифей-Пермь» и «Урал-Информ ТВ», на «Авторадио», руководил радиостанцией «Эхо Перми» и занимал должность редактора новостной службы радио в медиагруппе «Магма». Вячеслав Дегтярников был членом правления пермского краевого отделения Союза журналистов России.

Вячеслав Дегтярников — автор журналистских расследований, краеведческих передач и документальных фильмов.

«Вячеслава все знали и знают, как в высшей степени порядочного, доброго и умного человека, Профессионала с большой буквы. Он многим в своей жизни помог, и словом, и делом. Мы приносим соболезнования всем родным и близким Вячеслава, его друзьям и коллегам. Это невосполнимая утрата», — заявили в журналистской организации.

Информация о дате и месте проведения церемонии прощания будет опубликована позже.

