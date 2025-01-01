В Перми на месте ресторана «Тифлисъ» откроется кафе «Хинкальная» Оно появится на улице Газеты «Звезда» Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Ресторан Тифлис Пермь" ВКонтакте

У сети кафе «Хинкальная» в Перми появится ещё одно заведение. К существующим точкам общепита по ул. Пермской, 200 и ул. Советской, 62 добавится еще одна — по ул. Газеты «Звезда», 27. Ранее здесь работал ресторан «Тифлисъ».

До этого здесь размещался грузинский же ресторан «Буба», а еще раньше (чуть ли не с постройки здания) — пивной ресторан Vaclav, сообщается в телеграм-канале In vino papulos.

Как ранее писал «Новый компаньон» грузинский ресторан ижевской сети «Тифлисъ» с живой музыкой открылся в ноябре 2024 года. Меню было представлено в основном грузинскими блюдами: сациви с курицей, оджахури со свининой, аджапсандали, хинкали, хачапури и т.д. Заведение было рассчитано на 80 мест.

Первый ресторан «Тифлисъ» открылся в Ижевске в начале 2020 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.