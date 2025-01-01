Нехватку вакцин для детей в Пермском крае взяла на контроль прокуратура Ранее ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края инициировала проверку сведений о дефиците детской льготной вакцины в регионе, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках надзора будет проведена оценка соответствия деятельности законодательству в сфере охраны здоровья детей и санитарно-эпидемиологическим нормам, включая оценку оперативности закупки.

В случае обнаружения нарушений будут приняты соответствующие прокурорские меры. Помимо этого, прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами по данному инциденту.

Ранее СМИ писали, что в медицинских учреждениях Березников уже продолжительное время нет препарата, который предоставляется на льготных условиях для плановой вакцинации детей младшего возраста. Несмотря на многократные обращения в соответствующие инстанции, проблема не была решена, родители вынуждены покупать дорогостоящие лекарства за свои деньги.

Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

