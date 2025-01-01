Алёна Бронникова В осеннюю кампанию планируется призвать в армию более 2,4 тысячи жителей Прикамья Повестки будут вручаться в бумажном и электронном виде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье 1 октября началась осенняя призывная кампания. В армию планируется призвать около 2,4 тыс. чел. Об этом «Вести Пермь» рассказал военный комиссар региона Александр Коковин.

Говоря об изменениях, он отметил начало использования в этом году государственной системы единого реестра воинского учёта. Это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений предоставлять призывникам отдельные виды отсрочек без личной явки. Кроме того, с этого года призывникам, помимо бумажных повесток, будут направляться и электронные. Оба вида имеют юридическую силу.

«В этом году призывники в Пермском крае будут оповещаться электронными повестками. Информация об их направлении вносится в общий реестр направленных (вручённых) повесток. В случае неявки без уважительной причины в течение 20 календарных дней к гражданину, согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», будут применяться ограничительные меры. К примеру, по выезду за границу, ограничение водительских прав и т.д. Система это всё делает автоматически. Уведомления направляются гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг», — пояснил Александр Коковин.

Также, если призывник по каким-либо причинам не был направлен в армию в этот призыв, его могут направить на прохождение военной службы в следующий призыв в течение года — весной или осенью.

Новобранцев не будут направлять в зону СВО, они не будут принимать участие в военных действиях, службу будут проходить на территориях своих воинских частей. Получив повестку, призывники должны прибыть в военкомат, где они пройдут медкомиссию и получат повестку с определённой датой, когда необходимо прибыть на сборный пункт. Далее формируются команды, взводы и отправляются к месту прохождения службы в соответствии с состоянием здоровья. В сборном пункте их переодевают в военную одежду и обеспечивают необходимым имуществом и сухпайком. Во Владивосток военнослужащих, в основном, отправляют ж/д транспортом, а в дальние регионы, такие как Сахалин и Калининград, — самолётом.

По словам Александра Коковина, по-прежнему остаётся актуальным набор молодёжи в научные роты, в производственные подразделения. Отбор проходит с момента обучения, затем по определённым спискам участников по целевому направлению распределяют в научные роты.

Как писал «Новый компаньон», в весенний призыв в армию планировали призвать 3,6 тыс. жителей Пермского края. Александр Коковин сообщил, что весеннюю кампанию военокматы выполнили в полном объёме.

Ранее сообщалось, что с октября по декабрь 2025 года российские Вооруженные силы пополнятся на 135 тыс. новобранцев в рамках осенней призывной кампании, что на 2 тыс. человек больше, чем годом ранее. Призыву подлежат мужчины 18-30 лет.

