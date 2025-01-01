В армию России объявлен самый большой за девять лет осенний призыв Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно опубликованному указу президента РФ, с октября по декабрь 2025 года российские вооруженные силы пополнятся на 135 тыс. новобранцев в рамках осенней призывной кампании. Соответствующий документ размещён на сайтеправовых актов. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Для сравнения: год назад в указе содержалась информация о призыве осенью 133 тыс. человек.

Как отмечает РБК, осенний призыв-2025 станет самым масштабным за последние девять лет. Предыдущий пик был зафиксирован в 2015 году, когда ряды армии пополнили 152 тыс. человек. В последующие годы число призывников колебалось от 120 до 134 тыс. Если рассматривать динамику с 2005 года, то можно заметить общую тенденцию к снижению количества срочников, призываемых осенью, по сравнению с весенним периодом. Исключением стали лишь четыре года за 21 год наблюдений: 2008, 2010, 2014 и 2018.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.