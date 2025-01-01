Призывники в Пермском крае начнут получать электронные повестки Весенняя кампания стартовала 1 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 1 апреля стартовал весенний призы на военную службу. В этом году впервые призывники начнут получать повестки как в бумажном, так и в электронном виде через портал госуслуг.

Как сообщает ГТРК «Пермь со ссылкой на краевой военный комиссариат, из Прикамья в армию планируется призвать более 3,6 тыс. новобранцев. Они будут направлены во все виды войск, от Калининграда до Дальнего Востока, в том числе в Тихоокеанский флот и пограничные войска.

В марте президент подписал указ о весеннем призыве и об увольнении проходящих военную службу по призыву. Кампания продлится до 15 июля. На срочную службу призовут 160 тыс. человек. Призывной возраст на срочную службу установлен в пределах от 18 до 30 лет. Ранее максимальный предел составлял 27 лет и был увеличен до 30-ти в 2024 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.