Экс-глава Центра развития туризма Пермского края покинул пост в ведомстве

Бывший руководитель Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский, занимавший с 2024 года пост советника директора ведомства, принял решение об уходе. Причиной стало желание больше времени уделять личным проектам.

Как сообщил бывший чиновник изданию «Коммерсантъ-Прикамье», он планирует сосредоточить силы на развитии туристского проекта ООО «Медвежий тракт». Компания будет организовывать туры из Перми по городам Золотого кольца, в Карелию и Беларусь. Первый автобус отправится в республику уже на следующей неделе.

Напомним, в июле 2024 года директором Центра развития туризма Пермского края была назначена бывший топ-менеджер медиахолдинга «Магма» Вероника Протасевич, уволившаяся через полгода. Константин Тиминский стал её заместителем, позже советником директора. В данный момент обязанности директора исполняет сотрудница центра Марта Анисимова.

Осенью прошлого года Константин Тиминский зарегистрировал компанию-туроператор ООО «Медвежий тракт», 80% доли которой затем приобрёл ярославский бизнесмен Виктор Куликов. Компания создана для организации размещения, питания и экскурсий для туристов в рамках пакетных туров, а также для развития придорожного сервиса на маршруте автобусных туров по трассе Р-243.

