Алёна Бронникова Прилёт авиарейса из Сочи в Пермь задержался на пять часов Ещё два рейса ожидаются с опозданием

Константин Долгановский

В аэропорту Перми 10 октября снова наблюдаются задержки нескольких рейсов. Так, согласно данным онлайн-табло, прилёт самолёта авиакомпании «Россия» (FV 6129) из Сочи в Пермь задерживается на пять часов. По расписанию рейс должен был прибыть в Пермь в 05:45, однако приземлился в краевой столице в 10:48.

Также задерживается прибытие самолёта из Сургута (ЮТ 205). По расписанию авиарейс «ЮТэйр» ожидался в 12:00, время перенесли на 14:10. В связи с этим задерживается и обратный рейс из Перми в Сургут (ЮТ 206). Вылет перенесли с 12:50 на 15:10.

Почти с часовым опозданием прибудет в Пермь ещё один рейс — из Махачкалы (A4 4017). Superjet авиакомпании «Азимут» по расписанию должен был прилететь в 13:45, но расчётное время указано в 14:35.

Накануне в аэропорту Большое Савино задерживались рейсы в Сочи и Шарм-эль-Шейх. По отправке пассажиров рейсом в Египет транспортная прокуратура проконтролировала предоставление услуг.

