Прокуратура назвала причину 11-часовой задержки рейса Пермь - Шарм-эль-Шейх

Прокуратура Пермского края

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, рейс FV 5569 авиакомпании «Россия» по маршруту Пермь — Шарм-эль-Шейх, намеченный на 9 октября 2025 года, будет отправлен со значительной задержкой. Причина — «из-за позднего прибытия воздушного судна в аэропорт г. Перми».

Изначально отправление рейса было запланировано на 16:40 9 октября, однако теперь ожидается, что вылет состоится в 03:40 10 октября.

В прокуратуре отметили, что все пассажиры были заблаговременно проинформированы об изменении времени отправления рейса.

Во избежание нарушений прав авиапассажиров, транспортная прокуратура проконтролирует предоставление услуг, регламентированных Федеральными авиационными правилами.

