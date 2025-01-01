Из пермского аэропорта задержали рейсы в Шарм-эль-Шейх и Сочи Один из них почти на 11 часов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Сегодня в аэропорту Большое Савино задерживаются рейсы в Сочи и Шарм-эль-Шейх. Такие данные следуют из онлайн-табло воздушной гавани Перми.

В частности, рейс FV 5570 до Шарм-эль-Шейха, который должен был вылететь 9 октября в 16:40, теперь отправится 10 октября в 3:00. Рейсы из Перми до Сочи EO 424 и N4424 должны были отправиться в 19:05, но их перенесли на 20:25.

«Новый компаньон» направил в пресс-службу пермского аэропорта запрос о причинах задержки. На момент публикации ответ не поступил. Известно лишь, что и прибытие самолётов из Шарм-эль-Шейха и Сочи тоже задерживается.

Отметим, за последнюю неделю в Пермском крае дважды вводился режим беспилотной опасности в связи с угрозой атаки украинских дронов. Как правило, в некоторых регионах это сопровождается закрытием аэропортов, отменой рейсов или их задержкой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.