Торги на КРТ в микрорайоне Комсомольский в Перми состоятся 13 ноября Начальная цена контракта - 25 млн рублей

Изображение: Минимущества Пермского края

Аукцион на заключение соглашения о комплексном развитии территории (КРТ) в м/р Комсомольский состоится 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минимущества Прикамья.

Две площадки суммарной площадью около 25 га подлежат реновации. Они находятся в правобережной части Перми, в м/р Комсомольский, а также вдоль улиц Хабаровской и Вагонной. Период реализации данного проекта составляет 15 лет с момента подписания договора о КРТ.

Начальная цена аукциона составляет 25 млн руб. Приём заявок на участие заканчивается 7 ноября.

Изображение: Минимущества Пермского края

М/р Комсомольский находится в 20 минутах езды от центра города, рядом с ж/д станцией Комсомольская. В соседних районах есть объекты социальной инфраструктуры, включая школы и детские сады, а для досуга и отдыха предусмотрены парковые зоны и скверы.

На этой территории расположены 56 многоквартирных домов, общая площадь которых составляет около 41,9 тыс. кв. м, а также коммерческие объекты. Компания-победитель должна будет обеспечить переселение жителей из 24 ветхих и аварийных многоквартирных домов. Все средства, полученные от торгов, направят на переселение из аварийного жилья и повышение качества жизни жителей Пермского края.

Как ранее писал «Новый компаньон», в марте этого года Минимущества региона инициировало проведение торгов за право реализации КРТ в м/р Комсомольский. Аукцион планировалось провести 29 апреля. Площадь участка, подлежащего реновации, составляла около 21 га и включала улицы Ветлужскую, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочную. Однако в августе границы зоны КРТ были увеличены за счёт добавления несмежной территории, расположенной вдоль улиц Хабаровской и Вагонной.

