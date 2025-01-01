Минимущество готовится к торгам о КРТ в микрорайоне Комсомольском в Перми Аукцион планируют объявить в ближайшее время Поделиться Твитнуть

Границы КРТ / Министерство строительства Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края готовит документацию для проведения торгов на право КРТ в микрорайоне Комсомольском. Как сообщили в ведомстве «Новому компаньону», аукцион планируется объявить в ближайшее время.

В результате торгов будет определён инвестор, который займётся развитием территории в правобережной части Перми, в границах улиц Ветлужской, Марии Загумённых, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. Площадь реновации составит около 21 га.

Отмечается, что на территории находятся 56 многоквартирных домов, общей площадью более 41,9 тыс. кв. м, где проживает свыше 1 тыс. человек, а также объекты нежилого назначения. Собственники домов, которые не признаны аварийными, но соответствуют критериям, приняли решение о включении домов в границы КРТ. Вместо старых домов здесь появится новое современное жильё.

«Согласно условиям договора о КРТ, инвестор будет обязан создать помещения для детской школы искусств, а также сформировать и передать в муниципальную собственность земельный участок под строительство детского сада на 300 мест. Проектом также предусмотрен капитальный ремонт дорог, строительство и переустройство инженерных сетей», — рассказали в министерстве.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что краевой минстрой принял решение установить в Перми зону КРТ в микрорайоне Комсомольском. В границах территории находятся 42 аварийных дома. Срок реализации проекта рассчитан на 15 лет со дня заключения договора о КРТ.

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