Алёна Бронникова Минстрой попросил установить в Перми зону КРТ в микрорайоне Комсомольском Площадь реновации составит 22 га Поделиться Твитнуть

Границы КРТ / Министерство строительства Пермского края

Министерство строительства Прикамья обратилось в комиссию по ПЗЗ с заявлением об установлении границ территориальной зоны КРТ жилой застройки в микрорайоне Комсомольском в Дзержинском районе Перми. Заявление было одобрено на заседании 24 января.

Как писал «Новый компаньон», территория включает в себя более 100 объектов. Среди них аварийными и подлежащими сносу признаны 42 многоквартирных дома. Также планируется снести 14 МКД, построенных ещё в 1950-х годах, и 22 нежилых объекта.

На рассматриваемой территории разрешено строительство зданий высотой не более 17 этажей. Максимальный показатель суммарной поэтажной площади наземной части жилых зданий — 20 тыс. кв. м на 1 га.

В декабре краевой минстрой опубликовал приказ о КРТ в границах улиц Ветлужской, Сортировочной, Кочегаров и Марии Загумённых. Общая площадь составляет 22,16 га. Реализация проекта рассчитана в течение 15 лет. Торги на право развития территории планируется провести в 2025 году.

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