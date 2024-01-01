Алёна Бронникова Торги на право реновации микрорайона Комсомольского в Перми проведут в 2025 году Проект реализуют в течение 15 лет Поделиться Твитнуть

Границы КРТ / Министерство строительства Пермского края

Министерство строительства Пермского края опубликовало приказ от 24 декабря о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки микрорайона Комсомольского в Перми. Речь идёт об участке Дзержинского района Ветлужской, Сортировочной, Кочегаров и Марии Загумённых. Общая площадь составляет 22,16 га.

Согласно размещённому на сайте ведомства документу, реализация проекта рассчитана в течение 15 лет после заключения с инвестором договора о КРТ. В пресс-службе уточнили, что торги на право развития территории проведут в следующем году.

О планах по реновации микрорайона стало известно в октябре. Как писал «Новый компаньон», территория включает в себя более 100 объектов. Среди них аварийными и подлежащими сносу признаны 42 многоквартирных дома. Также планируется снести 14 МКД, построенных ещё в 1950-х годах, и 22 нежилых объекта.

В перечне подлежащих сносу зданий оказались детская школа искусств № 15 (ул. Ветлужская, 44) и детский сад «Конструктор успеха» (ул. Машинистов, 46). При этом в границах КРТ предусмотрено создание и предоставление в муниципальную собственность помещений для дошкольного учреждения на 300 мест и 1,6 тыс. кв. м для ДШИ.

Строительство зданий разрешено высотой не более 17 этажей. Максимальный показатель суммарной поэтажной площади наземной части жилых зданий — 20 тыс. кв. м на 1 га.

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