Алёна Бронникова Опубликован проект развития ещё одной территории на правом берегу Камы в Перми Площадь КРТ в микрорайоне Комсомольском составит 22 га Поделиться Твитнуть

Границы КРТ / Министерство строительства Пермского края

Министерство строительства Пермского края опубликовало проект приказа о комплексном развитии ещё одной территории на правом берегу Камы в Перми. Речь идёт о проекте реновации микрорайона Комсомольский в Дзержинском районе, который ограничен улицами Ветлужской, Сортировочной, Кочегаров и Марии Загумённых. Общая площадь составляет 22,16 га.

«Предельный срок реализации решения о КРТ жилой застройки составляет 15 лет с даты заключения договора. Реализация решения о КРТ жилой застройки осуществляется лицом, с которым заключён договор, определённым в результате торгов», — отмечается в документе.

Территория, где планируется реновация, включает в себя более 100 объектов. Среди них аварийными и подлежащими сносу признаны 42 многоквартирных дома. Также планируется снести 14 МКД, построенных ещё в 1950-х годах, и 22 объекта, которые подлежат изъятию, в том числе столовая, магазины, киоски, склады, баня, гараж и пр.

В перечне объектов, подлежащих сносу, оказались здания детской школы искусств № 15 (ул. Ветлужская, 44) и детского сада «Конструктор успеха» (ул. Машинистов, 46). В документе сообщается, что их снос не приведёт к снижению обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры, поскольку в границах КРТ предусмотрено создание и предоставление в муниципальную собственность помещений для дошкольного учреждения на 300 мест и 1,6 тыс. кв. м для ДШИ.

В перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о КРТ, вошли средне- и многоэтажная жилая застройка, хранение автотранспорта, образование и просвещение, объекты культурно-досуговой деятельности, магазины, торговые центры, отдых, площадки для занятий спортом и др.

На рассматриваемой территории возможно строительство зданий высотой не более 17 этажей. Максимальный показатель суммарной поэтажной площади наземной части жилых зданий — 20 тыс. кв. м на 1 га.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», до конца года власти Прикамья планируют заключить договоры по КРТ в Перми на ул. Куйбышева (около 15 га), ул. Стахановской (15 тыс. кв. м) и в микрорайоне Комсомольский (22,16 га).

Кроме того, на правом берегу Камы в Перми планируется комплексное развитие ещё одной территории — напротив ТРК «СпешиLove» в Камской долине. Общая площадь трёх несмежных участков составляет 14,29 га.

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