В микрорайоне Комсомольский в Перми расширят зону КРТ Добавится участок по улицам Хабаровской и Вагонной Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало проект приказа о расширении зоны КРТ в микрорайоне Комсомольский до несмежной площадки по улицам Хабаровской и Вагонной. Соответствующее решение размещено на сайте ведомства.

Общая площадь зоны комплексного развития составит 25,4 га. Как и прежде, срок реализации проекта рассчитан на 15 лет со дня заключения договора о КРТ.





Напомним, ранее зона КРТ проходила в границах улиц Ветлужской, Марии Загумённых, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной.





Отмечается, что на территории находятся 56 многоквартирных домов общей площадью более 41,9 тыс. кв. м, где проживает свыше 1 тыс. человек, а также объекты нежилого назначения. Собственники домов, не признанных аварийными, но соответствующих критериям, приняли решение о включении домов в границы КРТ. Вместо старых домов здесь появится новое современное жильё.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.