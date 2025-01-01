В пермском спорткомплексе завершились работы по обновлению ледовой арены Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В спортивном комплексе им. В.П. Сухарева в Индустриальном районе Перми завершились масштабные работы по обновлению ледовой арены. Произведена замена и модернизация холодильной установки, отремонтированы хоккейные борта. Об этом сообщили в Министерстве спорта Пермского края.

Старое напольное покрытие и звукоизоляция были демонтированы и заменены современными материалами. Кроме того, капитально отремонтированы пять раздевалок для спортсменов и две комнаты для судей. Полностью обновлён внешний вид холла.

«Фигуристы уже возобновили тренировки на обновлённой арене», — отметили в Минспорта.

Напомним, компания-подрядчик приступила к работам на ледовой арене в июле 2025 года. Финансирование работ оценивалось в 17 млн руб., деньги выделены из краевого бюджета.

Данный этап модернизации ледовой арены является вторым шагом в обновлении спортивного комплекса им. Сухарева. На первом этапе было обновлено футбольное поле. А в прошлом году ремонтные работы были проведены в легкоатлетическом манеже.





