В спорткомплексе Сухарева в Перми начался ремонт ледовой арены Он завершится к середине сентября Поделиться Твитнуть

В рамках масштабной реконструкции СК им. В.П. Сухарева в Перми, компания-подрядчик приступила к работам на ледовой арене, сообщили в Министерстве спорта Пермского края.

В рамках проекта планируется модернизировать систему охлаждения льда, заменить борта хоккейной площадки, демонтировать старые и установить новые звукоизоляционные панели и напольное покрытие. Кроме того, запланировано обновление пяти раздевалок, двух комнат для судей и ремонт холла. Финансирование работ, оцениваемое в 17 млн руб., осуществляется из краевого бюджета.

В настоящее время ремонтные работы ведутся одновременно во всех зонах. Ожидается, что завершены они будут к середине сентября. Параллельно с этим идёт капитальный ремонт компрессорной установки, что позволит значительно улучшить качество ледового покрытия.

Этот этап модернизации ледовой арены является вторым шагом в обновлении спортивного комплекса им. Сухарева. На первом этапе было обновлено футбольное поле: выровнено основание, уложен новый газон с искусственным покрытием и модернизирована ливневая система.

В прошлом году, ремонтные работы были проведены в легкоатлетическом манеже, где обновили покрытие игровой зоны и входную группу.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.