Власти Перми разработали методику расчёта работ по демонтажу незаконных вывесок Проект проходит антикоррупционную экспертизу

Матвей Любимов

В Перми разработана методика расчёта работ по демонтажу не соответствующих правилам благоустройства вывесок. Проект постановления опубликован на сайте горадминистрации и в данный момент проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Срок завершения — 14 октября.

Методикой устанавливается механизм определения объёмов финансирования работ по принудительному демонтажу, а также перемещению и хранению вывесок из бюджета Перми. Работы будет выполнять МКУ «Содержание муниципального имущества».

Стоимость указанных работ будет зависеть от количества объектов и стоимости расходов на их выполнение. Объём расходов на выполнение будет определяться исходя из стоимости нормо-часа работ, количества затрачиваемых часов и коэффициента удалённости вывески от места хранения. Размер коэффициента составит от 1,0 до 1,5, самый низкий — в Орджоникидзевском районе, самый высокий — в Кировском.

Стоимость нормо-часа составит 20,15 тыс. руб. и будет ежегодно индексироваться в зависимости от потребительских цен за предыдущий год.

Напомним, в апреле парламент Пермского края одобрил законопроект, предоставляющий муниципалитетам полномочия по демонтажу вывесок, не соответствующих правилам благоустройства. В мэрии Перми отмечали, что требования помогают формировать единый архитектурный стиль города. Позже администрация разработала новые требования для демонтажа вывесок, которыми предусматривается предоставление 10 рабочих дней владельцам вывесок для исправления нарушений или самостоятельного демонтажа. Если владелец проигнорирует предписание, демонтаж будет произведён принудительно. Новые правила вступили в силу с 1 сентября 2025 года.

Кроме того, к началу осени был определён внешний вид вывесок в пределах «гостевого маршрута». Как писал «Новый компаньон», департамент градостроительства и архитектуры одобрил колерные паспорта ещё трёх для зданий на «гостевом маршруте» по ш. Космонавтов, 186, 188 и 244б. Их фасады будут оформлены в серо-коричневой гамме, а вывески — белыми, с возможностью использования корпоративного цвета и фирменного стиля.

