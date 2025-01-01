Согласованы колерные паспорта ещё трёх зданий на «гостевом маршруте» Перми Все они располагаются вдоль шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Городской департамент градостроительства и архитектуры одобрил колерные паспорта для зданий, расположенных вдоль «гостевого маршрута» по адресам: ш. Космонавтов, 186, 188 и 244б (там размещаются торговые точки).

Предполагается, что фасады этих зданий будут оформлены в гамме серо-коричневых тонов. Вывески будут выполнены согласно вариантам 1, 2, 3 новых требований (белый цвет, белый с возможностью использования корпоративного цвета на торцах, белый с контурным изображением фирменного стиля). Подчеркивается, что подобранные цвета и материалы призваны создать единый архитектурный стиль для зданий на «гостевом маршруте».

Администрация Перми

Напомним, с начала сентября 2025 года вступили в силу обновленные правила благоустройства Перми. Согласно им, вывески в пределах «гостевого маршрута» должны быть определенных цветов (белый, белый с возможностью добавления фирменного цвета на торцах, белый с абрисом фирменного стиля или черный по всей ширине фасада). Информационные таблички на зданиях необходимо изготавливать на прозрачной основе с контурным написанием текста. Размещение рекламных конструкций на «гостевом маршруте» должно соответствовать утвержденному колерному паспорту. Это необходимо для обеспечения единых требований к вывескам и контроля за их соблюдением.

Ранее были согласованы цветовые паспорта для торговых павильонов вблизи пермской печатной фабрики «Гознак» (ш. Космонавтов, 115а и 115б), здания торгового центра «Верхние Муллы» (ш. Космонавтов, 355), здания торгового центра «Кольцо» (ул. Оверятская, 40) и здания по адресу ул. Качалова, 10а.

Для адаптации вывесок к новым стандартам даётся срок до 1 сентября 2026 года.

