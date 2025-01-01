В Перми собираются усилить борьбу с незаконными вывесками Мэрия направила в думу проект решения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми разработала новые требования для демонтажа вывесок, не отвечающих городским стандартам. Предложенный проект решения, переданный на утверждение городской думе, предусматривает предоставление 10 рабочих дней владельцам магазинов с нелегальными вывесками для исправления нарушений или самостоятельного демонтажа. Если владелец проигнорирует предписание, демонтаж будет произведён принудительно.

Если установить владельца вывески не удастся, ответственность за демонтаж перекладывается на собственника здания или земельного участка. Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Напомним, на апрельском пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты одобрили законопроект, предоставляющий муниципалитетам полномочия по демонтажу вывесок, не соответствующих правилам. Инициативу в краевой парламент внёс глава города Эдуард Соснин.

В мэрии отметили, что в Перми приняты правила благоустройства, регламентирующие в том числе внешний вид вывесок. Эти требования помогают формировать единый архитектурный стиль города. Ранее муниципалитет не имел права убирать вывески, которые не соответствовали нормам благоустройства, что отрицательно влияло на городской ландшафт. Принятый законопроект улучшит ситуацию.

В администрации напомнили, что в течение 2024 года в Перми было обнаружено 793 несоответствующих вывески на временных сооружениях и 4181 — на капитальных строениях.

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