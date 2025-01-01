В мэрии Перми рассказали о сроках принудительного демонтажа вывесок Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

На апрельском пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты одобрили законопроект, предоставляющий муниципалитетам полномочия по демонтажу вывесок, не соответствующих правилам. В администрации Перми прокомментировали данное решение, подчеркнув, что инициативу в краевой парламент внёс глава города Эдуард Соснин.

В мэрии отметили, что в Перми приняты правила благоустройства, регламентирующие в том числе внешний вид вывесок. Эти требования помогают формировать единый архитектурный стиль города. Ранее муниципалитет не имел права убирать вывески, которые не соответствовали нормам благоустройства, что отрицательно влияло на городской ландшафт. Принятый законопроект улучшит ситуацию.

В администрации сообщили, что процедура демонтажа начнёт действовать с 1 сентября 2025 года. Представители власти уточнили, что принудительный демонтаж будет осуществляться лишь тогда, когда владелец вывески не предпримет добровольных усилий для приведения её в соответствие установленным требованиям. Планируется, что работы по демонтажу вывесок будут проводиться систематически.

В администрации напомнили, что в течение 2024 года в Перми было обнаружено 793 несоответствующих вывески на временных сооружениях и 4181 – на капитальных строениях.

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